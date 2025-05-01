HKP üyeleri, 1 Mayıs kutlamaları kapsamında saat sabah erken saatlerde Barbaros Bulvarı üzerinde toplandı. Taksim’e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Polis Geniş Güvenlik Önlemleri Aldı

Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, HKP üyelerinin Taksim Meydanı'na ulaşmasını engelledi. Grup yürümekte ısrar edince bazı kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı ve kimlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Taksim Yürüyüşlerine Sınırlı İzin

İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, 1 Mayıs yürüyüşlerinin belirlenen alanlarda yapılabileceği belirtilmişti. Ancak Taksim Meydanı, bu yıl da güvenlik gerekçesiyle yürüyüş ve miting alanı olarak kabul edilmedi.