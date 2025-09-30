Triatlan sporcusu Berkan Kobal, 27 Mayıs'ta Malazgirt Bulvarı'nda sağ şeritte bisiklet antrenmanı yaparken, A.İ.C.’nin kontrolünü yitirdiği otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hazırlanan kaza tespit tutanağında sürücü A.İ.C. tam kusurlu bulundu. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezinde ve savcılıkta verdiği ifadesinde, sol şeritte olduğu sırada, ODTÜ Kavşağı’nı geçtikten sonra virajlı kısımda su birikintisi ve çukur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, önce önündeki araca, sonra da yolun kenarında bulunan bisiklete çarptığını ve kazanın kontrolü dışında geliştiğini ileri sürdü. A.İ.C. 'taksirle öldürme' suçundan tutuklanmasını talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SÜRÜŞÜ BOZACAK ETKEN YOK

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, sürücü A.İ.C.'nin dosya kapsamında mahkemeye sunduğu araç içi kamerasında yer alan görüntülere göre, azami hız sınırının 82 kilometre olduğu bölgede sürücünün yer yer 119 kilometre hıza çıktığı, kaza anında ise 115 kilometre hızla Berkan Kobal'a çarptığı belirtildi. Yolda, sol şeritten ilerleyen A.İ.C.'nin 4 şeritli yolun soldan ikinci şeridinden ilerleyen kamyona viraj anında çarparak savrulduğu, sonra da bisiklete çarptığı belirtildi. Sürücünün, kazaya yol yüzeyindeki bozukluk veya su birikintisinin sebep olduğu yönündeki savunmasına karşı ise raporda yolda sürüş kalitesini bozacak düzeyde herhangi bir çökme veya deformasyon ve su birikintisi bulunmadığı ifade edildi.

Raporda A.İ.C.'nin güvenli seyir için yasal hız sınırlarına riayet ederek araç kullanması gerekirken, aksine hareketle yasal hız sınırları üzerinde araç kullanıp, kendisine hitap trafik levhalarına dikkat etmeden, kontrolsüz araç kullanmasından dolayı kazanın meydana geldiği tespiti yer aldı. Berkan Kobal ve yanındaki arkadaşı Barış Topçu'nun ise herhangi bir kusurunun olmadığı ve kurallara uygun şekilde seyir halinde olduğu ifade edildi.

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALMASINI BEKLİYORUZ'

Kobal ailesinin avukatı Deniz Altaylı, mahkemenin, sürücü hakkında 2 hafta süreliğine elektronik kelepçe tedbiriyle ev hapsi kararı verdiğini hatırlatarak "Ancak şüpheli söz konusu ev hapsi kararını ihlal etmiş. Bu kaza değil bilinçli bir ihmalin sonucudur. Hazırlanan bilirkişi raporunda, araç içi kamerasındaki görüntülerde aracın hız sınırının 82 kilometre olduğu bölgede yer yer 119'a çıktığı ve kaza anında da 115 kilometre hızla Berkan Bey'e çarptığı yönünde tespitler yer aldı. Yine raporda, yolda bir çökme ya da yol deformasyonunun bulunmadığı yönünde çok açık ve net bir tespit var. Buradan anlıyoruz ki hız sınırının 82 kilometre olduğu yerde viraja yaklaşık 120 kilometre hızla girip virajı alamayan kusurlu bir sürücünün Berkan Bey'i adeta katlettiği anlaşılıyor. Şüphelinin hak ettiği cezayı almasını bekliyoruz biz. Adli kontrol tedbirinin tutuklama tedbirine dönüşmesi yönünde herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadı. Biz en azından bu durumun yargılama safhasında dikkate alınmasını ve bilinçli taksir yönünden bir değerlendirme yapılması ve alt sınırdan uzaklaşması yönünde bu hususunda bir değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu. (DHA)