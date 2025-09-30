SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, AA muhabirine, üniversitenin eğitim faaliyetleri ve yeni projelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Osmanlı Devleti'nde 1827'de kurulan ilk tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane'nin kuruluş misyonunun yalnızca sağlık profesyoneli yetiştirmek değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında ihtiyaç duyulan bölgelerde sağlık hizmeti sunmak olduğunu belirten Aydın, bugün üniversitelerinin, özellikle askeri anlamda da sağlık alanında insan kaynağı yetiştirdiğini, bu yıl 150 sivil, 138 de askeri tıp öğrencisinin birinci sınıf eğitimine başladığını söyledi.

Üniversitenin halihazırda 9 ülkede sağlık profesyoneli yetiştirilmesine yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın, Özbekistan, Somali, Suriye, Sudan ve Bosna Hersek'te sağlık eğitimi verdiklerini, Bangsamoro'da da yakın gelecekte Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci kabulüne başlayacağını bildirdi.

Aydın ayrıca, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kudüs Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile yürütülen ortak lisans ve eğitim protokollerinin başarıyla sürdüğünü dile getirdi.

Özbekistan Buhara Tıp Fakültesi'nin 7 yıldır hizmet verdiğini hatırlatan Aydın, 'İbn-i Sina'nın doğduğu köyün çocuklarına bin yıl sonra tıp eğitimi götürdük. Bu yıl ilk mezunlarımızı verdik, önümüzdeki ay da törenlerini yapacağız.' diye konuştu.

Fakültede tıbbın yanı sıra diş hekimliği, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi, acil ve anestezi bölümlerinin de açıldığını belirten Aydın, ayrıca 110 yıllık Semerkand Devlet Tıp Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Semerkand Tıp Fakültesi'nin kurulduğunu, bu yıl 100 öğrenci alındığını söyledi.

'Öğrenciler, Türkiye'de mezun olanlarla aynı beceriye sahip'

Sudan'da Meslek Yüksekokullarından bugüne kadar 185 öğrencinin mezun olduğunu aktaran Aydın, ülkedeki iç karışıklık nedeniyle son iki yıldır eğitim faaliyetlerine ara verildiğini kaydetti.

Aydın, Somali'de Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda ebe, hemşire, laboratuvar ve röntgen teknisyeni yetiştirildiğini ifade etti.

Suriye Çobanbey Tıp Fakültesi'nde genç Suriyelilere Türkiye müfredatıyla eğitim verildiğini belirten Aydın, öğrencilerin klinik uygulamalarının bir bölümünü Türkiye'de yaptığını, bu fakültenin savaşın yaralarını sarmada stratejik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yürütülen işbirliği kapsamında eğitimlerin sürdüğüne işaret eden Aydın, DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin de geçen yıl ilk mezunlarını verdiğini hatırlattı.

Aydın, Kırgızistan Manas Üniversitesi ile yürütülen ortak eğitim programı kapsamında tıp fakültesi, Bosna Hersek Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile tıp ve diş hekimliği fakültelerinin açıldığını, buralara öğrenci alımlarının sürdüğünü dile getirdi.

Tüm bu uluslararası faaliyetlerde eğitim dilinin Türkçe olduğunu, mezunlara Türkiye Cumhuriyeti diploması verildiğini, stajların belli bir oranının Türkiye'de yapıldığını anlatan Aydın, 'Buhara'da mezun ettiğimiz öğrenciler, bugün Türkiye'deki tıp fakültelerinden mezun olanlarla aynı beceriye sahip. Özbekistan'dan Somali'ye, Suriye'den Bosna Hersek'e kadar geniş bir alanda Türkçe eğitimi veriyor, Türk tıbbını dünyaya taşıyoruz.' dedi.

'Senato kararıyla İsrail'in saldırılarını lanetledik'

Aydın, ihtisas eğitimlerine de destek verdiklerini, Somali Mogadişu'daki ihtisas öğrencilerinin son yıllarını Türkiye'de tamamladıklarını, ayrıca Buhara'dan her yıl 200 uzman doktoru Türkiye'ye getirerek bilgi ve becerilerini artırdıklarını söyledi.

Özbekistan'ın Buhara kentinde Türkçe kursları açtıklarını kaydeden Aydın, 'Ekim ortasında Semerkand'da da Türkçe kursu açıyoruz, ardından Bişkek ve Saraybosna'da açacağız.' diye konuştu.

Aydın, Türkçe eğitim alan öğrencilerin hem geçmişin emanetini tazelediğini hem de Türk tıbbını yakından takip edebildiğini vurguladı.

SBÜ'de akademik yılın başlamasıyla tüm fakültelerde ilk dersin Gazze'de yaşananları konu aldığını belirten Aydın, 'Üniversitemizin, Kudüs ve Filistin hassasiyeti nettir. Akademik yılın ilk günü senato kararımızla 19 Filistinli öğrencimizi senato salonunda ağırladık. Onların hiçbir şeye ihtiyaç duymamaları için gerekeni yapıyoruz. Hem senato kararıyla İsrail'in saldırılarını lanetledik hem de Ankara'da 8 bin öğrencimizle yürüyüş düzenledik.' dedi.

Aydın, Filistinli öğrencilerin Türkiye'de eğitim aldığını, Kudüs'teki Mescid-i Aksa Vakfı Tıp Fakültesi ile işbirliği yaptıklarını ve her yıl öğrenci kabul ettiklerini belirtti.

'Aileler iş imkanı sunan bölümlere yöneliyor'

Tıp fakültelerine olan yoğun ilgiyi de değerlendiren Aydın, ailelerin en çok iş imkanı sunan bölümlere yöneldiğini, TÜİK verilerine göre mezuniyet sonrası en hızlı iş bulanların dil ve konuşma terapistleri olduğunu söyledi.

Aydın, 'Mezuniyet sonrası iş bulma oranı en yüksek 10 mesleğin 8'i sağlık alanında. Devlette iş bulamayan da muayenehane açabiliyor. Son iki yılın popüler mesleği dil ve konuşma terapisi oldu.' ifadelerini kullandı.

SBÜ Rektörü Aydın, ayrıca ebelik kontenjanlarının artırılmasıyla sezaryen oranlarının düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

Muhabir: Duygu Yener