Uygulama, Nurtepe Sosyal Tesisi, Beyaz Kafe Sosyal Tesisi, Hamidiye Sosyal Tesisi ve Kır Kahvesi olmak üzere Kağıthane Belediyesi’ne bağlı tüm sosyal tesislerde geçerli. Uygulama ile annelerin, çocuklarını okula bıraktıktan sonra günün ilk saatlerinde dinlenme ve kendilerine zaman ayırma fırsatı bulması hedefleniyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Yeni eğitim yılı heyecanını yalnızca çocuklarımız değil, annelerimiz de en derinden yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde çocuklarını hazırlayan ve okula uğurlayan annelerimize bir nebze olsun moral ve destek olmak istedik. Sosyal tesislerimizde sunduğumuz bu indirimle annelerimize keyifli bir mola imkanı sağlıyoruz. Tüm velilerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum” diye konuştu.