Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'ndeki dükkanında bilgisayar tamiri yapan Mertcan Mercan, Ordu Devlet Hastanesi'ne giden yokuş yolu yaya olarak çıkan bazı kişilerin yorulduğunu ve susadığını fark etti. Mercan, yokuştaki dükkanının önüne masa ve sandalye koydu. Masanın üzerine de su bırakan Mercan, yokuş çıkarken yorulanların görebilmesi için 'Otur, dinlen, suyunu iç. Ücretsiz' yazan bir de yazı astı.

Yokuş çıkanların burada dinlendiğini belirten Mertcan Mercan, “Buradan geçenler, özellikle yaşlı vatandaşlarımız yorulup dinlemeye yer arıyordu. Önce insanların oturması için dışarıya bir sandalye koyduk. Sonra bir masa ve üzerine koyduğumuz sularla ücretsiz ikram yapmaya başladık. Çocuklar da aynı şekilde okuldan dönerken burada su içiyorlar. Uygulamanın insanlar için iyi olduğunu düşünüyoruz. Onların dualarını almak bizi mutlu ediyor. Güzel bir şekilde devam ediyoruz" diye konuştu.

Hastaneye giderken yorulduğu için mola verdiğini söyleyen Seyhan Kaya (60) da "Burada oturup, dinlendim. Suyumu içtim. Bunu yapanlardan Allah razı olsun" dedi. (DHA)