2025 yılının Temmuz ayında bedelli askerlik ücretine zam yapılması öngörülüyor. Ocak ayında belirlenen 243.013 TL’lik ücretin, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda yeniden güncelleneceği ifade edildi.

Bedelli askerlik ücreti, 2019 yılından bu yana memur maaş katsayısına endeksli olarak yılda iki kez — Ocak ve Temmuz aylarında — güncelleniyor. 2025’in ilk yarısında geçerli olan ücret, Ocak ayında %11,54 oranında zamlanarak 243.013 TL’ye yükselmişti.

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı ve 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, bedelli askerlik ücretinde de artış olacak. Henüz resmi bir rakam paylaşılmasa da, ekonomistlerin tahminleri enflasyon oranlarının göz önünde bulundurulmasıyla ücretin 260 bin TL ile 290 bin TL arasında olabileceğine işaret ediyor.