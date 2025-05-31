Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin gelişimi için proje ve yatırım olarak katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya geldi. İlçeyi kalkındıracak proje ve yatırımlar konusunda fikirlerini beyan eden iş insanları, akıllarında bulunan projeler konusunda sohbet etti.

"Beypazarı iş insanlarımızla buluştuk"

İlçeyi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışan iş insanlarının yaptığı ekonomik katkı konusunda onlara minnettar olduğunun altını çizen Başkan Kasap'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Hattuşa Ayaş Termal Otel’in kıymetli yöneticilerinin daveti ile Beypazarlı iş insanlarımız ile bir araya geldik. İlçemizin kalkınmasında önemli rolü olan tüm iş insanlarımıza nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Beypazarı’mızı geleceğe birlikte taşıyacağız." diye konuştu.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap Kim?

Dr. Özer Kasap, 1973 yılında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde doğmuştur. Üç erkek kardeşin ortancası olan Kasap, ilkokul ve ortaokulun ilk yıllarını Beypazarı İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Ortaokul ikinci sınıfta Devlet Parasız Yatılı Sınavı'nı kazanarak eğitimine Ankara Atatürk Lisesi'nde devam etmiş, lise öğrenimini ise Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde yatılı olarak sürdürmüştür.

1991 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmış ve 1998 yılında mezun olmuştur. İlk görev yeri Bolu Dörtdivan Sağlık Ocağı'nda bir yıl hizmet verdikten sonra, 1999 yılında Beypazarı Devlet Hastanesi'ne tayin olmuştur.Burada Sağlık Grup Başkan Vekilliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Başhekim Yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Doktorluk mesleği kapsamında Somali, Sudan ve Suudi Arabistan'da yurtdışı görevlerinde bulunmuş, Hac ve Umre zamanlarında gönüllü hizmetler sunmuştur.

25 yıllık doktorluk görevine Beypazarı'na hizmet etmek amacıyla ara veren Dr. Özer Kasap, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beypazarı Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçimde %48,53 oy oranı ile birinci olmuştur.