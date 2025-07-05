Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde devam eden ve büyük üzüntüye yol açan orman yangınlarına ilişkin bir mesaj yayımladı.

Başkan Erbaş paylaşımında, “Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları Davet Etti

Erbaş, kendisinin de bu kapsamda Şırnak Ulu Camii’nde yapılacak dua programına katılacağını belirterek, tüm vatandaşlara bu anlamlı duaya iştirak etme davetinde bulundu.

Başkan Erbaş paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

“Yüce Rabbimiz, ülkemizi ve milletimizi bütün afet ve felaketlerden muhafaza eylesin; yangınların söndürülmesi için canla başla çalışan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin.”

Ülkemizin farklı bölgelerinde bir süredir devam eden ve ciğerlerimizi yakan orman yangınlarının bir an önce sona ermesi için bu akşam yatsı namazı sonrası tüm camilerimizde dualar edeceğiz.



Bizler de yapılacak bu dua programına Şırnak Ulu Camii’nde katılacağız inşallah. Tüm… — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) July 5, 2025