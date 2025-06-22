Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, 22 Haziran 1919 Amasya Genelgesinin kabul edilişinin 106. yılını sosyal medya hesabından kutladı.

Başkan Doğanay'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle: “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” 22 Haziran 1919’da yayımlanan Amasya Genelgesi, kurtuluş meşalesinin tüm yurda yayıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde millet iradesini esas alan bu bildiriyle, Cumhuriyet’e giden yolda ilk adım kararlılıkla atılmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Amasya Genelgesinin Önemi Nedir?

Amasya Genelgesi, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. 22 Haziran 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından yayımlanan bu belge, milli mücadelenin resmen başladığını ilan etmiştir. Genelgede, vatanın tehlikede olduğu, halkın kendi geleceğine kendisinin karar vereceği ve kurtuluşun milletin birlik içinde hareket etmesiyle mümkün olacağı vurgulanmıştır. Bu yönüyle Amasya Genelgesi, hem Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesini açıklamış hem de ileride kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. Aynı zamanda halkı örgütlenmeye çağırarak Erzurum ve Sivas kongrelerinin yolunu açmıştır. Bu sebeple Amasya Genelgesi, milli egemenlik ilkesinin ilk kez açıkça ortaya konduğu ve bağımsızlık yolunda atılan ilk ciddi adım olarak kabul edilir.