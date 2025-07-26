Başakşehir'de, madeni eşya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürdü.

Yangın, saat 23.30 sularında Kayabaşı Mahallesi Panayır Sokak'ta bulunan madeni eşya fabrikasında çıktı.

İkinci katından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler, fabrikanın üçüncü katına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yakınındaki fabrikalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken fabrikada hasar oluştu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.