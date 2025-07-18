TFF 3. Lig temsilcilerinden Balıkesirspor, yeni sezon öncesi transferde gaza bastı. Kırmızı-beyazlı ekip, toplam 5 oyuncuyla anlaşarak kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi. Kulüp, hem iç hem de dış transferde yaptığı hamlelerle dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Celal Emir Dede ile sözleşme yenilendi. Sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 5 gol ve 8 asistlik katkısıyla takımın hücum gücüne önemli destek sağlamıştı.

Dış transferde ise genç ve deneyimli isimlerin harmanlandığı bir strateji izlendi.

Ergene Velimeşespor forması giyen 21 yaşındaki stoper Ahmet Buğra Güven ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Altay altyapısından yetişen ve stoper bölgesinde görev yapan 23 yaşındaki Kuban Altunbudak ,

Bursa Nilüfer FK ’dan 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Serhat Velioğlu

Ve Bursaspor forması giyen 25 yaşındaki orta saha Bora Yılmaz ile 1'er yıllık sözleşmeler yapıldı.

Yönetim, yeni transferlerle birlikte hem genç yeteneklere yatırım yapmayı hem de tecrübeli isimlerle takımın saha içi dengesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi planlayan Balıkesirspor’un transfer hamlelerinin devam etmesi bekleniyor.