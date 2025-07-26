Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası’nda dün çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası yakınlarındaki ormanda dün saat 19.00'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.