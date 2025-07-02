Tarım ve Orman Bakanlığı; resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı basın açıklamasında, şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla kritik bir adım atarak hayvan pazarları ve satış noktalarının geçici süreyle kapatıldığını duyurdu. Bakanlık, hastalığın yeni türü SAT1 serotipinin tespit edildiğini ve buna karşı hızlıca aşı geliştirilerek yoğun aşılama kampanyalarının yürütüldüğünü açıkladı. Ancak, aşılama tek başına yeterli olmayıp, hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

“Hayvan Satış Yerlerinin Faaliyetleri Geçici Süreyle Durdurulmuştur”

Bakanlık açıklamasında, “Şap hastalığının yayılmasını önlemek ve etkin bir kontrol sağlamak amacıyla, hayvan pazarları, canlı hayvan borsaları, hayvan toplama ve satış merkezleri ile park ve panayırlar dahil tüm hayvan satış yerlerinin faaliyetleri geçici süreyle durdurulmuştur” ifadeleri kullanıldı. Bu kararın sadece hastalığın yayılımını hızla kontrol altına almak için alındığı, aşılama tamamlandıktan sonra kademeli olarak kaldırılacağı kaydedildi.

“Gıda Arz Güvenliği Tehlikeye Girmeyecek, Et ve Süt Ürünleri Güvenle Tüketilebilir”

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapılan açıklamada gıda arz güvenliğinin etkilenmeyeceğinin altını çizdi. Şap hastalığının insanlara bulaşmadığı, kırmızı et tüketiminde hiçbir risk bulunmadığı belirtildi. Bakanlık, vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri ve belirtilen kurallara uymalarının önemine vurgu yaptı.



Bakanlık, şap hastalığıyla mücadelede kararlılıkla ilerlerken, vatandaşların ve üreticilerin iş birliğine büyük önem veriyor.