Abbas SATIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman haftalık kabine toplantısını pazartesi günü yerine bugün yapması, çeşitli yorumlara yol açtı.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündemi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulacak komisyon ve sahadaki son durum da masaya yatırılacak.

VEDA YEMEĞİ

Öte yandan gazeteciler AKP ve Meclis kulislerde kabinede bazı bakanların değişeceğini ileri sürüyor. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, aldığı bilgilere göre bugün gerçekleştirilecek toplantıda kabinede değişiklik olabileceğini söyledi. Sözcan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da kabineye başkanlık edecek. En önemli gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak. Dün önemli bir gelişme oldu. İsrail, Suriye'yi vurmaya başladı. Bundan sonra saldırılar devam edecek mi? Bunlar da değerlendirilecek.

Haber kaynağım bu hafta içinde gelişmeler olabileceğini söylemişti. Bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerine bir yemek verecek. Bu bir veda yemeği mi olacak? Göreceğiz. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde. Bugün veda yemeğini verirse, kabine üyeleriyle, değişecek isimlerle vedalaşma anlamına gelecek. Eğer o yemek gerçekleşirse kaynağım kabine değişikliği ile ilgili 'Cumhurbaşkanı Erdoğan belki bugün, belki yarın da açıklayabilir' dedi. Biz burada kulis bilgilerini paylaşıyoruz, bazen doğru çıkıyor bazen yanlış çıkıyor. Ancak gelen bilgileri de paylaşmak durumundayız. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kaynağımın verdiği bilgiler doğrultusunda bugün kabinenin ardından bir akşam yemeği verirse, bu değişecek isimlere veda anlamı taşıyor. Onlara teşekkür edebilir. Bundan sonra yeni yol yürüyeceği isimleri de belki bugün, belki yarın gece açıklayabilir.

HEMEN YEMİN EDECEKLER

Gazeteci Osman Diyadin'in iddiasına göre de bakanlar kurulu toplantı sonrası bakanlarla birlikte akşam yemeği de yenmesi bekleniyor. Bu durum, siyasi kulislerde "beklenen gün geldi mi?" sorusunu akıllara getirerek kabine değişikliği sinyali olarak yorumlanıyor.

Siyasi çevreler Kabine değişikliğinin bugün veya yarın yapılması konusunda kesin görüş bildiriyorlar. Gerekçe olarak da Meclis’in 24 Temmuz’da tatile girmesini gösteriyorlar. Yeni bakanlar Meclis kapanmadan yemin etmeleri bekleniyor. Eğer Bakanlar Kurulu’nda değişiklik yapılmaz ise bu değişikliğin Ekim ortalarına kalacağı ileri sürülüyor.