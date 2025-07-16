Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde denetledi. Bakan Yumaklı, Kızılcaterzi köyünde yaptığı incelemelerde yangının yaklaşık 3.5 kilometre eninde ve 10 kilometre uzunluğunda bir alanda etkili olduğunu açıkladı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün de katıldığı incelemede, söndürme faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Yangına Müdahale ve Tahliyeler

Yumaklı, yangının çıktığı sırada hava sıcaklığının 32 derece ve rüzgar hızının saatte 46 kilometre olduğunu belirterek, ilk müdahalenin yangının başlamasından 6 dakika sonra yapıldığını söyledi. Rüzgarın kararsız ve hızlı olmasının yangının yayılmasına neden olduğunu vurguladı. Bölgede Şenköy, Yeniköy, Kocaali ve Kızılcaterzi mahallelerinden toplam 1320 kişinin AFAD koordinasyonunda tahliye edildiğini aktaran Bakan, tehlikenin geçmesiyle bazı vatandaşların evlerine döndüğünü ancak tam kontrol sağlanmadan geri dönülmemesi gerektiğini belirtti.

Dumandan Etkilenenler ve Sağlık Durumu

Yangın söndürme ekiplerinden 3 orman işçisi duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bunlardan birinin durumu diğerlerine göre daha ciddi olmakla birlikte iyileşme sürecinde olduğu açıklandı. Ayrıca 19 vatandaşın da duman kaynaklı rahatsızlık yaşadığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Bakan Yumaklı, can kaybı veya hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Stratejik Tesislerde Durum ve Manipülasyon Uyarısı

Yangın bölgesindeki enerji ve stratejik tesislerde olumsuz bir durumun yaşanmadığını vurgulayan Yumaklı, yangının siyasi malzeme haline getirilmesini eleştirdi. Sosyal medyada çıkan manipülasyonlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti ve gerçek bilgilerin valilik ve bakanlık tarafından şeffaf şekilde paylaşıldığını dile getirdi.

Söndürme Çalışmaları ve Beklenen Hava Koşulları

Bakan Yumaklı, yangına müdahalede 15 söndürme uçağı, 19 helikopter ve 581 personelin görev aldığını açıkladı. Söndürme faaliyetlerinin özellikle doğu bölgede yoğunlaştığını söyleyen Yumaklı, rüzgar hızının azalmasının olumlu gelişme olduğunu ve ilerleyen saatlerde nem oranının artmasıyla yangının kontrol altına alınmasının beklendiğini belirtti.

Türkiye Genelinde Orman Yangınları

Yılbaşından bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin 500 yangının söndürüldüğünü aktaran Yumaklı, günlük 60-70 yüksek riskli yangına müdahale ettiklerini bildirdi. Son dönemde İstanbul, Bolu ve Muğla’da yaşanan yangınların kısa sürede kontrol altına alındığını hatırlatan Bakan, Balıkesir Altıeylül Kirazköy’de devam eden yangın söndürme çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Yangının Çıkış Sebebi ve Sonraki Değerlendirmeler

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Yumaklı, bölgede önceki gün yaşanan başka bir yangınla ilgili de incelemenin devam ettiğini söyledi. Kolluk kuvvetlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerin Ekim 2025’te paylaşılacağını duyurdu.