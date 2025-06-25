İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de düzenlenen Özel Güvenlik Zirvesi'nde konuştu. Zirvede, özel güvenlik sektörünün devlet güvenlik birimleriyle iş birliği, sektörel dönüşüm projeleri ve Türkiye’nin savunma vizyonu ele alındı.

Yerlikaya konuşmasında, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda büyük bir sıçrama yaşadığını belirterek, “Bugün Türkiye, bölgesinde caydırıcı, dünyada saygın bir güvenlik gücü haline gelmiştir” dedi. Yerlilik oranının %80'i aştığını vurgulayan Yerlikaya, insansız hava araçlarından yapay zeka tabanlı güvenlik sistemlerine kadar birçok teknolojinin artık yerli imkanlarla üretildiğini kaydetti.

KAAN Gökyüzüne Hazır: Güvenlikte Milli Atılım

Bakan Yerlikaya, savunma sanayisinde öne çıkan projeleri hatırlatarak, “Bayraktar, ANKA, HÜRKUŞ, HÜRJET, GÖKBEY ve ATAK gibi projelerle gurur duyuyoruz. Yakında KAAN savaş uçağımız da gökyüzünde süzülmeye başlayacak” ifadelerini kullandı.

İç güvenliğin, dış güvenlik kadar stratejik olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Huzur ve güvenlik olmadan kalkınma olmaz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun temel dayanağı da budur” dedi.

Özel Güvenlikte Dijital Dönüşüm: ÖGNET, KAAN ve ÖZGE Projeleri

Bakanlık olarak özel güvenlik sektörüne yönelik üç önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yerlikaya:

ÖGNET ile tüm özel güvenlik işlemlerinin dijital ortama taşındığını,

KAAN Projesi ile polis ve özel güvenlik iş birliğinin entegre edildiğini, "Bilişim Vadisi: İstanbul’u Teknoloji ve Start-up Merkezi Yapacağız" İçeriği Görüntüle

ÖZGE Projesi ile özel güvenlik görevlilerine kapsamlı eğitimler verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, “328 bin özel güvenlik personelimizle birlikte modern, etkili ve entegre bir güvenlik anlayışı oluşturuyoruz” diye konuştu.

Güvenlik, Ekonominin de Temelidir

Bakan Yerlikaya konuşmasını, güvenlik olmadan ekonomik kalkınmanın mümkün olmayacağı sözleriyle tamamladı:

“Güvenli Türkiye; güçlü ekonomi, daha çok yatırım ve daha fazla refah demektir. Güvenli şehirler, huzurlu sokaklar geleceğimizi inşa eder” dedi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Emanete Gözünüz Gibi Bakıyorsunuz”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında özel güvenlik görevlilerine teşekkür ederek, “Devletin güvenlik sorumluluğunu, siz sektör çalışanları ile paylaştığını görmek gurur verici. Emaneti hakkıyla taşıyorsunuz” ifadelerini kullandı.