Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük’teki orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tunç, “Devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren sahada, vatandaşlarımızın yanındadır. Yangın söndürme çalışmaları kesintisiz sürüyor. Alevlerle mücadele eden tüm orman kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Yangından etkilenen Karabüklü hemşehrilerimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

Soruşturmalar Titizlikle Sürdürülüyor

26 Haziran’dan bu yana farklı illerde çıkan orman yangınlarına ilişkin adli süreçler hakkında bilgi veren Tunç, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Tunç, “Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklandı, 47 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

“Ormanlarımız Geleceğimizdir”

Tunç, orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığa dikkat çekerek, “Ormanlarımız sadece doğamız değil, aynı zamanda geleceğimizdir. Lütfen daha dikkatli olalım, Yeşil Vatan’ımıza hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulundu.

(DHA)