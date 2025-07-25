Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk tarihçiliğinde önemli bir yeri olan ve "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Halil İnalcık'ın ölümünün 9'uncu senesinde sosyal medya üzerinden paylaşım yaptı.

Kemal Memişoğlu, Türk dünyasına kazandırdığı önemli eserleri olduğunu vurguladığı Halil İnalcık'ı vefatının 9'uncu yılında rahmetle yad ettiğini ifade etti. Bakan Memişoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk tarihçiliğinde çığır açan, bir asırlık ömrüne nice eşsiz eser sığdıran, Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 9'uncu seneidevriyesinde rahmetle yâd ediyorum" dedi.

Halil İnalcık kimdir?

Prof. Dr. Halil İnalcık, Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden biridir. 7 Eylül 1916’da doğmuş, 25 Temmuz 2016’da 100 yaşında vefat etmiştir. Osmanlı tarihine dair yaptığı kapsamlı ve özgün çalışmalarla “tarihçilerin kutbu” olarak bilinir.

Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu, devlet yapısı, ekonomi ve toplum düzeni gibi konulardaki araştırmalarıyla dünya çapında saygı görmüştür. Ankara Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi önemli kurumlarda ders vermiş, birçok kitap ve makale yazmıştır.

En bilinen eserlerinden bazıları:

• The Ottoman Empire: The Classical Age

• Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve Adalet

• Kuruluş - Osmanlı Tarihinin Arka Planı

Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu ve British Academy gibi seçkin bilim kuruluşlarının da üyesiydi.