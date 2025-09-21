Ankara, Antalya, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli gibi şehirlerden gelen toplam 500 pehlivan, Bahçelievler Kocasinan Er Meydanı’nda boy gösterdi. Bunlardan 26’sı başpehlivan kategorisinde mücadele etti.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, davul-zurna eşliğinde pehlivanları selamlayarak Türk bayrağı açtı ve kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Bahadır, etkinliğin açılış konuşmasında organizasyonun önemine değinerek:

“Bugün 20’ncisini yaptığımız Kocasinan Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar’dan sonra İstanbul’un en büyük ve en güzel geleneksel organizasyonlarından birisi. Tarihi güreşimizi unutmayacağız. Güreş, peygamber sanatıdır.”

Sporun yaygınlaştırılması vurgulandı

Dr. Bahadır, belediyenin yaz spor okulları ve spor eğitim projelerine de değinerek:

“Yaklaşık 15 bin çocuğumuz ve gencimiz 30 farklı yaz spor okulundan faydalandı. Özel bireylerimiz ve engelli arkadaşlarımız da bu imkânlardan yararlandı.”

2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş, güreşe destek sunduğu için Başkan Bahadır’a teşekkür etti.

Altın kemer Recep Kara’nın

Final müsabakalarında Recep Kara, rakibi İsmail Koçu mağlup ederek şampiyon oldu. Altın kemer ve şampiyonluk kupası, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından takdim edildi.