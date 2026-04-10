ADANA'da kendilerine haraç ödemediği gerekçesiyle bir kebapçıya uzun namlulu tüfeklerle silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, saldırıyı Mehmet Bülün'ün (32) organize ettiğini öne sürdü. Soruşturma sürerken Bülün, sokakta uğradığı tabancalı saldırıda başından vurularak öldü.

Olay, 13 Mart gecesi Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, gece olduğu için kapalı olan kebapçıya uzun namlulu tüfeklerle saldırı düzenleyip, kaçtı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri saklandıkları adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, iş yeri sahibinin istenen haracı ödemediği gerekçesiyle düzenlenen saldırıyı Mehmet Bülün'ün organize ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine polis, Bülün'ün yakalanması için çalışma başlattı.

SOKAKTA TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri, 21 Mart'ta Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir kişinin sokakta tabancayla vurulduğu ihbarını aldı. Sokağa giden ekipler, başından tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Mehmet Bülün olduğunu tespit etti. Bülün'ün cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Cinayetin, çete içi hesaplaşmadan dolayı işlendiğini belirten polis ekipleri, iki olayla ilgili de soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.