Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayvalıkgücü ailesine hoş geldin Ufuk Özcan. Orta saha hattımıza önemli bir takviye yaptık. Yeni transferimiz, önümüzdeki sezon kırmızı-beyaz formamız için ter dökecek. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Tecrübesiyle Takıma Değer Katacak

29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ufuk Özcan, kariyerinde Çekmeköyspor, Çatalcaspor, Alanya Kestelspor, Orduspor 1967, Arnavutköy Belediyespor ve 52 Orduspor FK gibi kulüplerde forma giydi. Geride kalan sezonda ise 52 Orduspor ile 29 resmi maçta görev alıp 2 gol kaydetti.

Ayvalıkgücü, Ufuk’un tecrübesiyle orta sahadaki oyun kalitesini artırmayı ve sezon boyunca istikrarlı bir performans ortaya koymayı hedefliyor.