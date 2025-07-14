Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası’nın kazananları belli oldu. Turnuvaya 16 yaş ve üzeri, 72 takım ve 288 sporcu katıldı. Kazanan takımlara para ödüllerini ve madalyalarını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Yıldırım, “Bu yıl Ayak Tenisi turnuvasının üçüncü senesini gerçekleştiriyoruz. Ümraniye’de sporun bir başka güzel olduğunu söylüyoruz. Her branşta etkinliklerimiz devam ediyor. Ümraniye’de 100 bin kişiyle spora devam ediyoruz. Bu sayıyı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2019 yılında göreve geldiğimde, Ümraniye Belediyesi olarak sadece 5 bin kişiyle spor yapılıyordu. Şu anda bu sayı 100 bine ulaştı” dedi.

Yıldırım, “Ayak tenisi turnuvası da bu çalışmalardan sadece biri. Turnuvaya 72 takım katıldı. Turnuva sabah başladı. Elbette birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan takımlar olacak. Bu yıl ilk defa Kütahya, Gebze gibi İstanbul dışından da futbolcular turnuvaya katıldı. Bu yıl Pendik birinci oldu. Geçen yıl da final maçında ikinci olmuşlardı. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bence burada asıl önemli olan, başarıyla buraya gelip bu sporu oynamaktır. En değerlisi budur. Bugün 72 takımdan toplam 288 futbolsever arkadaşımız bu turnuvaya katıldı. Bu durum bence çok kıymetlidir. Ayak futbolu olarak bilinen ve ayak tenisi şeklinde oynanan bu turnuvanın, diğer ilçelerde ve illerde de yoğun şekilde yapılması ve zamanla ulusal bir turnuvaya dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Turnuva için Kütahya’dan gelen İbrahim Korkmaz, Arkadaşlarımızla turnuvaya katıldık. Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği turnuvayı arkadaşlarımızın vasıtasıyla öğrendik ve katılmak istedik. Bu vesileyle buraya geldik. Bugün gerçekten çok güzel bir turnuva düzenlenmiş. Bu nedenle öncelikle Ümraniye Belediyesi’ne ve İsmet Yıldırım’a teşekkür etmek istiyorum. Çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Ayak tenisinin yaygınlaşması ve tanıtılması açısından oldukça önemli bir etkinlik olmuş. Bu güzel organizasyon için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAZANANLAR VE TURNUVA ÖDÜLLERİ

Şampiyon - Pendik Gençlik 2018

İkinci - Gebze Paşa

Üçüncü - Kütahya Hedef Akademi

Dördüncü - PB Gençlikspor