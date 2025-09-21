İstanbul, Avcılar'da kavga eden yabancı uyruklu iki grup, polisin geleceğini duyunca ayrılarak olay yerinden uzaklaştı.

Cihangir Mahallesi Cevat Şakir Kabaağaçlı Sokak'ta oturan ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup önceki akşam yeniden karşılaştı. Taraflar tekme ve yumrukla kavga etmeye başladı. Kavga sırasında sokakta yaşayanların 'polisi arayacağız' demesi üzerine ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Aynı sokakta yaşayanlar, nedenini bilmedikleri kavgaların sık sık tekrarlandığını söyledi.