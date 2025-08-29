ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın olağan meclis toplantısı ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Baran, burada yaptığı konuşmada, yurdun dört yanında çıkan orman yangınlarında ağaçların, bitkilerin ve hayvanların yok olduğunu, binlerce hektarlık orman ve yaşam alanlarının geri dönülmez şekilde zarar gördüğünü aktardı.

Sıcaklık rekorlarının kırıldığı yaz döneminin geride bırakıldığını aktaran Baran, 'Küresel ısınma ve iklim değişikliği, artık hayatımızın tam ortasında. Barajlarımızdaki su rezervi, kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit oluşturuyor. Kaynakları akıllıca kullanmak, tasarrufu alışkanlık haline getirmek ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışını benimsemek zorundayız.' değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Zengezur Koridoru'nun Türkiye'ye büyük katkılar sağlayacağını bildirerek, Zengezur'un, kara yolunun yanı sıra, demir yolu, doğal gaz, petrol ve fiber optik hatlarını da içerecek stratejik bir koridor olacağını belirtti. Türkiye'yi Kafkasya'ya bağlayacak bu proje sayesinde, Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacağına dikkati çeken Baran, 'Bu koridor, ticaret yollarının çeşitlenmesi, lojistik maliyetlerin düşmesi ve Türkiye'nin bölgesel transit gücünün artması açısından büyük fırsatlar barındırıyor.' ifadesini kullandı.

Uluslararası örgütlere, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze için çağrıda bulunan Baran, şunları kaydetti:

'Hiçbir siyasi gerekçe, hiçbir stratejik hesap Gazze'de bir evladın canından, bir annenin feryadından daha kıymetli olamaz. Dünyanın gözü önünde yaşanan bu zulme artık son verilmesini istiyoruz. Bölge ile ilgili ‘kıtlık' ilan eden Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası örgütler artık harekete geçmeli ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına son vermelidir.'