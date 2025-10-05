Sonbahar yalnızca doğanın değil, ruh hâlimizin de dönüşüm mevsimi. Astrolojik olarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gezegen geçişleri birçok burcu duygusal kararlar, ilişkilerde yüzleşmeler ve iş hayatında yeniden yapılanmalarla karşı karşıya bırakacak. İşte burcuna göre bu sonbaharda seni neler bekliyor:

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

İş hayatında hızlı gelişmeler ve beklenmedik teklifler gündemde. Aşk hayatında eski bir sayfa kapanıyor, yenisine yer açma zamanı. Enerjini sabit tut, sabırsız davranma.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Venüs’ün etkisiyle ilişkiler ön planda. Uzun süredir süren bir gerginlik çözülebilir. Maddi konularda dikkatli ol, harcamalarını kontrol et.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Yoğun iletişim trafiği seni yorabilir. Kariyerde önemli bir dönüm noktasına geliyorsun. Eski bir dostla yolların kesişebilir, duygusal açıdan karmaşık bir dönem.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ev ve aile konuları öne çıkıyor. Köklerine dönme isteği artabilir. İşte küçük değişiklikler büyük farklar yaratacak. Kalbini kapalı tutma, yeni bir tanışma seni şaşırtabilir.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Kariyerinde fark edilme zamanı. Ancak egonu dengele, aksi halde fırsatlar kaçabilir. Aşkta tutku dolu günler geliyor ama geçmişten gelen biri aklını karıştırabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Merkür retrosu seni içsel sorgulamalara itiyor. Maddi konularda toparlanma sürecine giriyorsun. Aşk hayatında daha açık ve net olman gerekiyor.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Senin mevsimin! Duygusal olarak canlanıyor, ilişkilerde dengeyi yeniden kuruyorsun. Yeni bir iş veya ortaklık gündeme gelebilir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Derin dönüşüm zamanı. Korkularınla yüzleşiyorsun. Aşk hayatında ya her şey ya hiç dönemi. Maddi kazançta sürpriz bir gelişme olabilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yurt dışı, eğitim ya da yeni projeler gündemde. Aşkta özgürlük ihtiyacın artıyor. Sabırsız davranma, her şey zamanla yerine oturacak.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kariyer basamaklarını yavaş ama emin adımlarla tırmanıyorsun. Aile içinde küçük gerginliklere dikkat. Duygusal olarak kapanma eğilimindesin, biraz nefes al.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Sürpriz kararlar seni bile şaşırtabilir. Aşk hayatında beklenmedik gelişmeler var. Yeni dostluklar ilham kaynağı olacak, projelerinde destek görüyorsun.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Hayallerinle gerçekler arasında denge kurma zamanı. Aşkta romantik ama kararsız bir dönemdesin. Sağlığına özen göstermeyi ihmal etme, bedenin sana sinyal veriyor.