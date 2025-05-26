TOBB, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) arasında gerçekleştirilen bu anlaşma, sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Protokole, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ASO Başkanı Seyit Ardıç, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ve ISKAV Başkan Yardımcısı Nurettin Özdemir imza attı.

Başkan Ardıç, törende yaptığı konuşmada, protokolün ana hedeflerini vurguladı. Üniversitelerin makine mühendisliği ve enerji sistemleri mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören başarılı öğrencilere burs sağlanacağını ve mezuniyetleri sonrasında iklimlendirme sektöründe istihdam edilmelerinin amaçlandığını belirtti. Ardıç, "Böylece sektörün ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağını doğrudan yetiştirecek, aynı zamanda gençlerimizin istihdamı konusunda somut bir katkı sağlayacağız. Bu protokolün, üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum" dedi.

Protokol Kapsamında Öğrencilere Burs ve İstihdam Fırsatları

İmza altına alınan protokol kapsamında, belirlenen üniversitelerdeki öğrencilere önemli fırsatlar sunulacak. Buna göre; Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin makine ve enerji sistemleri mühendisliği programlarında okuyan başarılı öğrencilere 2. sınıftan itibaren burs verilecek. Burs desteğinin yanı sıra, öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj imkanları sağlanarak sektörle erken yaşta tanışmaları hedefleniyor. Protokolün en dikkat çekici maddelerinden biri ise, mezuniyet sonrası mühendislerin iklimlendirme sektöründe 5 yıl süreyle istihdam garantisi alacak olması.

Bu iş birliği, hem genç mühendis adaylarına parlak bir kariyer yolu açarken, hem de iklimlendirme sektörünün sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahip uzman insan kaynağının yetiştirilmesine büyük katkı sağlayacak.