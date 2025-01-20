Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam yüksek rakımlı bölgelerde tipiyle birlikte etkili oldu. Köyler kısa süre içerisinde beyaz örtüyle kaplanırken, 2 bin 500 rakımlı Sahara geçidi ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolu ulaşıma kapandı. Tipi nedeniyle ulaşımın durduğu Ardahan-Göle kara yolunda ise çok sayıda TIR ve otomobil mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak şehir merkezine götürüldü. Karayolları ekipleri, ulaşımın kapandığı yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kaynak: DHA Ajansı