Araç sahiplerinin uzun süredir kafasını karıştıran "Araç içi ekranlar ve telefon tutucular yasak mı, cezası var mı?" sorusu yanıt buldu. Trafik güvenliğini artırmak ve teknolojik ihtiyaçlara uyum sağlamak amacıyla hazırlanan yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni kararla birlikte, araç içindeki multimedya sistemlerinden araç kameralarına kadar birçok donanımın yasal statüsü netleşti.

İşte trafikte ceza yememek için sürücülerin mutlaka bilmesi gereken yeni kurallar:

Araç İçi Aksesuarlarda Yeni Dönem: Neler Serbest Oldu?

Yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre, sürücülerin görüş alanını kapatmayan ve kurallara uygun olarak yerleştirilen pek çok cihaz artık yasal güvence altında. Maddeler halinde yeni düzenleme şu şekilde:

Ön Cama Takılan Telefon Tutucuları Serbest: Sürücülerin navigasyon takibini kolaylaştıran ve telefonla güvenli etkileşim kurmasını sağlayan ön cama monte edilen telefon tutucularının kullanımı artık tamamen serbest.

Araç Kameralarına Yasal Engel Yok: Trafik kazalarının ve hak ihlallerinin önüne geçmede büyük rol oynayan araç içi kayıt kameraları (dashcam) serbest bırakıldı.

Görüşü Engellemeyen Navigasyon Ekranlarına Ceza Yok: Ön konsol veya cam üzerine yerleştirilen ancak sürücünün yola olan görüş açısını (kör nokta oluşturmayacak şekilde) kapatmayan navigasyon ekranlarına ceza uygulanmayacak.

Fabrika Çıkışlı Multimedya Ekranları Güvence Altında: Araçların orijinal üretiminde yer alan veya orijinaline uygun olarak entegre edilen fabrika çıkışlı multimedya eğlence ve bilgi ekranları tamamen yasal yasal statüye kavuştu.

Ses Sistemlerinde Standart Şartı: Belirli teknik standartları karşılayan, çevreye rahatsızlık vermeyecek desibel sınırları içindeki araç ses sistemlerinin kullanımı serbest hale getirildi.

Sürücülerin Dikkat Etmesi Gereken Kritik Detay seyir Halindeyken Telefon Kullanımı

Yeni düzenleme telefon tutucularını ve navigasyon ekranlarını serbest bıraksa da, seyir halinde cep telefonuyla oynamak veya video izlemek halen trafik cezasına tabi. Cihazların sadece sürücünün dikkatini dağıtmayacak konumda ve amaçla kullanılması gerekiyor.