Türkiye’de otomobil ve telefon alan vatandaş, ürünün fiyatından çok daha fazlasını vergi olarak ödüyor.

Fiyatı 1 milyon lira olan bir otomobil, vergilerle birlikte 2 milyon 177 bin liraya çıkıyor. Yani aracın neredeyse yarısı vergiye gidiyor.

Cep telefonlarında da tablo değişmiyor. 43 bin liralık bir telefon için 44 bin 553 lira vergi ödeniyor. Telefonun vergisi, ürünün kendi değerini bile aşıyor.

Geçen yıl Türkiye’de 11 milyon akıllı telefon, 1 milyon 239 bin otomobil satıldı. Yüksek vergilere rağmen vatandaş, otomobil ve teknolojiden vazgeçmedi.