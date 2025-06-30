Kaza, saat 10.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kırkgöz Sanayi Sitesi’ndeki hurdacılar bölümünde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Özbekistan vatandaşı Kudratov Mırzokhıd, sert plastik parçaları kırım makinesine ayaklarıyla itmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek makineye düştü. O anlarda makine çalışır durumdaydı.

Makinenin çarkları talihsiz işçinin iki bacağını diz altından kopardı. Olay yerine çağrılan Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, işçiyi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mırzokhıd, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görgü Tanığı: 'Bağırma Sesini Duyunca Yardıma Koştuk'

Sanayi sitesinde çalışan bir esnaf, olay anına tanıklık ettiğini belirterek, “Çalışırken bağırma sesi duydum, hemen dışarı koştum. Kırım makinesine birinin düştüğünü öğrendik. Bacakları tamamen sıkışmıştı. Yapabileceğimiz çok fazla bir şey yoktu, itfaiyeye haber verdik ve yardım etmeye çalıştık" dedi.

Feci kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.