GONCAGÜL KONAŞ

Medya Ankara tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Başkente Değer Katanlar Ödül Töreni", Başkent Millet Bahçesi Toplantı Salonu’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ankara’ya hizmet eden kişi ve kurumların ödüllendirildiği geceye siyaset, medya, sivil toplum, iş dünyası ve spor camiasından birçok isim katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, “Bu şehir için emek veren herkes başımızın tacıdır” diyerek katılımcılara teşekkür etti. Tören boyunca anlamlı konuşmalar, alkışlarla karşılanan ödüller ve toplumsal duyarlılıklar dikkat çekti.

“SİZLER DE BU ŞEHRE YAPTIĞINIZ HİZMETLERLE ŞEHRİMİZİ ŞEREFLENDİRDİNİZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, “Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Başkente Değer Ödülleri Töreni’ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” diyerek katılımcılara seslendi.

Polat, konuşmasında, “Merhum Üstat Abdurrahim Karakoç diyor ya, ‘Bir mümin abdest alsa bir nehir şereflenir, bir kamil konuk gelse bir şehir şereflenir.’ Sizler de bu şehre yaptığınız hizmetlerle hem törenimizi hem de şehrimizi şereflendirdiniz.” ifadelerini kullandı.

Bayram Polat, Medya Ankara’nın 2019 yılından bu yana yaptığı haber, video ve röportajlarla milyonlara ulaştığını vurgulayarak, “Basın mensupları kimi zaman takdir ediliyor, kimi zaman eleştiriliyor. Ancak biz her şartta işimizi severek yapıyoruz.” dedi.

Konuşmasında SMA hastası Yağız Asaf Çağlar için destek çağrısında da bulunan Polat, “Annesi Çorumlu, babası Çankırılı. Yani bu demek oluyor ki Ankara’nın yarısını temsil ediyor. Desteklerle yüzde 75'e ulaşıldı, inşallah kısa sürede sağlığına kavuşacak.” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERBİRLİĞİ CUMHURİYET’İN TAKIMIDIR”

Törende ödül alan Ankara Kulübü Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan ise Gençlerbirliği Spor Kulübü’ne verilen ödülü anlamlı bir konuşmayla destekleyen Özaslan, Gençlerbirliği'nin 1923 yılında Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından kurulduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyetle aynı yıl kurulan bu kulüp, Cumhuriyet takımı olarak da anılmaktadır. Taraftarları ise Türkiye’nin en çok eğitimli takım taraftarlarıdır.” şeklinde konuştu. Gençlerbirliği'nin Süper Lig’e çıkma başarısını hatırlatan Özaslan, “İnşallah Süper Lig’e geri dönüşümüzü kutlamak üzere bir bayram daha yaparız.” dedi.

TÖRENDE ÖNE ÇIKAN ÖDÜLLER

Törende çok sayıda kurum ve kişiye çeşitli kategorilerde ödül verildi. Ödüller şöyle:

- Çevre ve Halk Sağlığı Belediyeciliği Ödülü: Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki (Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Hayata Sarıl Bağımlılıkla Mücadele Merkezi projeleriyle)

- Sivil Toplum ve Hemşehri Belediyeciliği Ödülü: Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özaslan

- Aile ve Eğitim Belediyeciliği Ödülü: Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan

- Yılın Milletvekili Ödülü: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Dr. Ömer İleri ile CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir

- Kalite Ödülü: PTT Genel Müdürü Hakan Gülten

- Ankara Kültürüne Hizmet Ödülü: Ankara Kulübü Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan

- Yılın Meslek Odası Ödülü: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Derya Başyılmaz

- Yılın Dijital Platformu Ödülü: TRT Tabii

- En İyi Çıkış Yapan Medya Kuruluşu Ödülü: Ekol TV Ankara Temsilcisi Levent Eke

- Yılın Spor Muhabiri Ödülü: Spor programcısı Mert Dokuzoğlu

- Başkentte Değer Ödülü: 2024 Paris Olimpiyatları Havalı Tabanca ikincisi Şevval İlayda Tarhan ve güreş üçüncüsü Taha Akgül

- Yılın Spor Kulübü Ödülü: Gençlerbirliği Spor Kulübü

Törende ayrıca sosyal hizmet, girişimcilik, dijital medya, havacılık, yapı denetim, hayırseverlik ve ihracat gibi farklı alanlarda başarı gösteren birçok kişi ve kuruluşa ödüller takdim edildi.