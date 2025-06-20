GONCAGÜL KONAŞ



Köy hayatının izlerini şehir yaşamının ortasında yaşatmayı amaçlayan Altınköy Açık Hava Müzesi, artık resmi bir müze. Altındağ Belediyesi tarafından yıllar süren titiz bir çalışmayla hayata geçirilen Altınköy, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillenerek “müze” kimliğine kavuştu. Bu anlamlı gelişme, düzenlenen sembolik bir törenle kutlanırken; törende konuşan yetkililer, Altınköy’ün sadece bir müze değil, aynı zamanda geçmişin gelecek kuşaklara aktarılması açısından da benzersiz bir örnek olduğunu vurguladı. Törende Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya ve Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz birer konuşma yaptı. Başkan Veysel Tiryaki, “Burası yüzlerce yıllık bir belleği taşıyor. Her şey çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için.” dedi.

DR. TİRYAKİ: “BURASI ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPILDI”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, törende yaptığı konuşmada, Altınköy’ün bugünkü haline gelmesinde harcanan emeği vurgulayarak, “Bugün sembolik bir program yapıyoruz. Bu nedenle akşam saatinde ama tarihe bir not düşelim istedik. Burası bir köy müzesi. Yapmak kolay değil, sürdürmek zor ama bir yerden başlamak lazımdı.” dedi.

Altınköy’ün çocuklar için inşa edildiğini belirten Tiryaki, “Her gün yüzlerce okul çocuğu, Ankara’nın en uzak ilçelerinden buraya geliyor. Onlar için yapıldı burası.” diyerek müzenin eğitim ve kültürel miras aktarımındaki önemine dikkat çekti.

Tiryaki, alandaki yapıların tarihi değerine de vurgu yaptı: “Bu yapılar bana göre korunması gereken yapılar. Yüz, yüz elli yıl önce yapılmış bu yapıları getirdik buraya. İnşallah alan olarak da tescillenir. Çünkü buraya kimsenin yapı yapamaması lazım.”

“SADECE ANKARA’YA DEĞİL, TÜRKİYE’YE HİZMET EDECEK”

Altınköy’ün geleceği hakkında da bilgi veren Başkan Tiryaki, “Hafta sonları hemen her hafta farklı aktivitelerin olduğu bir alan haline getireceğiz. Bakanlığımız da bu konuda destek verecek” diyerek müzenin hem kültürel hem de sosyal açıdan zenginleşeceğini ifade etti.

Tiryaki sözlerini, “İyi niyetle devam edersek daha güzel işler olacağını ümit ediyorum. Her geçen gün zenginleştireceğimizin sözünü veriyorum size.” diyerek tamamladı.

KARAKAYA: “BU TESCİL KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞIMIZDIR”

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya da törende yaptığı konuşmada, Altınköy’ün artık resmen müze kimliği kazandığını belirtti. “Köy kültürünü yaşatmak, geçmişle bugünü buluşturmak amacıyla yıllar içinde büyük bir emekle ve özenle inşa edilen Altınköy, artık resmen bir müze kimliğiyle yoluna devam edecektir.” diyen Karakaya, bu tescilin bir unvandan ibaret olmadığını vurguladı.

Karakaya, “Kültürel mirasımıza sahip çıkma kararlılığımızın ve emeğimizin somut bir karşılığıdır.” ifadelerini kullandı.

OĞUZ: “ÜÇ KUŞAKLIK BİR HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİDİR”

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise konuşmasında Altınköy’ün sadece bir müze değil, aynı zamanda Türkiye’de benzeri olmayan bir örnek olduğunu söyledi.

Oğuz, “Bu üçüncü kuşağın hayalini gerçekleştiren kişinin Sayın Başkanımız Veysel Tiryaki olduğunu söylemek isterim. Türkiye’de bugüne kadar bir tane dahi bu tarz açık hava müzesi yoktu. Başkan Bey bu anlamda büyük bir boşluğu doldurdu.” diyerek Tiryaki’yi kutladı.

Türkiye’nin açık hava müzesi kurma çabasının geçmişte başarısızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Oğuz, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında da, 1980’lerde de denenmiş ama başarılamamıştı. Başkan Bey bu hayali gerçeğe dönüştürdü.” ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmadıkça yaşatılamayacağını vurgulayan Oğuz, “UNESCO diyor ki kültürel mirası yaşatmazsak kimliğimiz ve aidiyetimiz yok olur. Altınköy’de yapılan da bu mirasın sürdürülebilir kalkınma ile bütünleşmesidir.” dedi.