MKE Ankaragücü, yeni sezon öncesinde Beştepe Tesisleri’nde kurban keserek hazırlıklara başladı.

Sarı lacivertli ekibin konu ile alakalı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" Takımımız, yeni sezon öncesi Beştepe Tesisleri’nde kurban kesimi gerçekleştirdi. Dualarla başlayan yolculuğumuzun sağlık, birlik ve başarı getirmesini temenni ediyoruz."

Takımımız, yeni sezon öncesi Beştepe Tesisleri’nde kurban kesimi gerçekleştirdi.

Dualarla başlayan yolculuğumuzun sağlık, birlik ve başarı getirmesini temenni ediyoruz.



💛💙 #YenidenDiriliş pic.twitter.com/nX1ZaUoSCu — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 7, 2025