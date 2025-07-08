MKE Ankaragücü, yeni sezon öncesinde Beştepe Tesisleri’nde kurban keserek hazırlıklara başladı.
Sarı lacivertli ekibin konu ile alakalı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" Takımımız, yeni sezon öncesi Beştepe Tesisleri’nde kurban kesimi gerçekleştirdi. Dualarla başlayan yolculuğumuzun sağlık, birlik ve başarı getirmesini temenni ediyoruz."
Takımımız, yeni sezon öncesi Beştepe Tesisleri’nde kurban kesimi gerçekleştirdi.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 7, 2025
Dualarla başlayan yolculuğumuzun sağlık, birlik ve başarı getirmesini temenni ediyoruz.
💛💙 #YenidenDiriliş pic.twitter.com/nX1ZaUoSCu
Muhabir: Haber Merkezi