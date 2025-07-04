İzmir’de devam eden orman yangınları yürekleri dağlamaya devam ederken, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan’ın “Sözün bittiği yerdeyiz” sözleri, felaketin boyutunu gözler serdi. Yangınlara karşı verilen mücadeleye Türkiye'nin dört bir yanından destek gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi de tüm gücüyle sahada yer alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir’e desteklerini sürdüreceklerini duyurdu. Yavaş, “Bu çığlığı duyuyoruz ve duyurmak da hepimizin sorumluluğu. Bu mücadele hepimizin görevi” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yangın bölgesine gönderdiği destek ekipleriyle ilgili bilgi de paylaşıldı. İzmir’de 4 araç ve 9 itfaiye personelinin aktif görev yaptığı belirtilirken, Manisa’da ise 5 araç ve 8 personelin sahadaki çalışmalara katıldığı açıklandı. Öte yandan, yeni destek ekiplerinin de İzmir’e sevk edilmesi için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Yavaş’ın bu dayanışma çağrısı, sosyal medyada da büyük destek gördü.