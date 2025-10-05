Ankara’da on binlerce kişi, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için Ulus Meydanı’ndan Kızılay’a doğru yürüyüşe geçti. Kalabalık, Filistin bayrakları ve dövizlerle İsrail’in yanı sıra ABD’yi de protesto ediyor.

Yürüyüş boyunca “Katil İsrail, işbirlikçi ABD” ve “Diren Gazze” sloganları atılırken, bazı gruplar tekbir getirdi. Katılımcılar, Gazze’de yaşanan sivil ölümlerine dikkat çekerek uluslararası toplumun sessizliğine tepki gösterdi.

Kızılay yönüne ilerleyen kalabalığın yürüyüşü sürerken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri güzergâhta yolu trafiğe kapattı, yürüyüş olaysız şekilde devam ediyor.