DEM Parti Eğitim Politikaları Komisyonu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında yayımladığı mesajda, Türkiye’de öğretmenlerin ekonomik zorluklar ve siyasal baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

'Öğretmenler Yoksulluk Sınırın Altında Yaşıyor'

Açıklamada, öğretmen maaşlarının yoksulluk sınırının altında kaldığı, ücretli ve sözleşmeli istihdamın yaygınlaştığı ve ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmenin işsizlikle mücadele ettiği vurgulandı. Komisyon, bu durumun yalnızca öğretmenlerin değil, toplumun ve öğrencilerin geleceğini de tehdit ettiğini ifade etti.

Eğitim sisteminin uzun süredir “otoriter ve tekçi politikaların kuşatması altında” olduğu belirtilen açıklamada, bilimsel ve demokratik eğitimin yerini siyasal ve ideolojik dayatmaların aldığına dikkat çekildi. Komisyon, laik, seküler ve eşitlikçi eğitim taleplerinin dışlandığını, öğretmenlerin karar alma süreçlerinden uzak tutulduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eğitimin hak temelinde örgütlenmesi ve anadilinde eğitim hakkının anayasal güvenceye alınması en önemli başlıklarımızdandır. Farklı kimlikleri ve kültürleri yok sayan yüz yıllık tekçi anlayış sona ermelidir.”

DEM Parti, müfredatın bilimsel, laik, demokratik ve çok dilli esaslara göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere konan şerhlerin kaldırılması ve ayrımcılığı besleyen yasal düzenlemelerin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Komisyon açıklamasında, “Bilimin, barışın ve halkların kardeşliğinin yolunda emek veren tüm öğretmenlerin Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyor; demokratik, laik, eşitlikçi ve anadilinde eğitim için mücadeleyi büyütme çağrımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verdi.