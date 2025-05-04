Siyasetçi, yazar ve sinemacı kimliğiyle tanınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, çok sayıda öğrenci 4 Mayıs 2025 tarihinde Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 11.00'de bir araya gelecek.

"BUGÜN ONU ANMAK İÇİN BULUŞUYORUZ!"

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Tüm toplumsal kesimlerin dostu, Sırrı Süreyya Önder; Gezi'nin ağaçlarında, üniversitelilerin eylemlerinde, omuz verdiği lübunyaların mücadelesinde ve başta Kürt halkı olmak üzere, tüm ezilen halkların anılarında yaşayacak! Bugün, onu anmak için buluşuyoruz."

Sırrı Süreyya Önder, hem siyasi hem kültürel alanda yürüttüğü çalışmalarla geniş kesimlerin takdirini kazanmış, özellikle gençler arasında ilham kaynağı olmuştu. 3 Mayıs 2025’te yaşamını yitiren Önder için düzenlenen bu anma etkinliği, onun toplumsal bellekteki yerini hatırlatmayı amaçlıyor.