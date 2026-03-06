Ankara’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla müzik ve toplumsal cinsiyet konusunun ele alınacağı özel bir etkinlik gerçekleştirilecek. Mülkiyeliler Birliği ile Sevda-Cenap And Müzik Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Toplumsal Cinsiyet Açısından Müzik ve Kadın” başlıklı etkinlikte söyleşi ve koro konseri bir arada olacak.

Etkinlikte kadınların müzik alanındaki yeri, üretimleri ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle sanat dünyasında yaşanan dönüşüm konuşulacak. Program kapsamında ayrıca katılımcılara yönelik bir koro konseri de gerçekleştirilecek.

Kültür ve sanat çevrelerini bir araya getirmesi beklenen etkinlik, Ankara’nın önemli kültür noktalarından biri olan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nda yapılacak.

Adres:

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı

Tunalı Hilmi Caddesi 114/42

Kavaklıdere – Ankara

İletişim:

0312 427 08 55

www.andmuzikvakfi.com