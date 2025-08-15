Ankara'da yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte sıcaklıklar rekor seviyelere ulaştı. Haftalardır kentte ciddi bir yağış görülmezken, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), vatandaşları su kullanımı konusunda daha bilinçli olmaya çağırdı.

ASKİ’den yapılan açıklamada, “Ellerinizi yıkarken musluğu kapatmak, yılda 12 ton su tasarrufu sağlar. Geleceğimiz için suyu bilinçli kullanalım” ifadeleriyle basit ama etkili önlemlerin altı çizildi. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin, kurak geçen mevsimlerle birleşince su kaynakları üzerinde büyük baskı oluşturduğunu belirtiyor. Meteoroloji verilerine göre Ankara’da önümüzdeki günlerde de ciddi bir yağış beklenmiyor.

Yetkililer, vatandaşlara şu konularda dikkatli olmalarını öneriyor: Eller yıkanırken musluğu kapatın. Duş süresini kısaltın. Bahçe sulamasını sabah erken ya da akşam geç saatlerde yapın. Gereksiz su kullanımlarından kaçının.

Ankara’nın geleceği için her damla su önemli. Yetkililer, toplumsal bilinçle hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor.