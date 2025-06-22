Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren haşere popülasyonuna karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Başkent genelinde yürütülen çalışmalarda 63 araç ve 230 kişilik özel ekibin görev yaptığı ifade edildi.

Başta parklar, rekreasyon alanları, sulak bölgeler ve haşere üreme alanları olmak üzere kentin dört bir yanında ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) onaylı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla uygulamalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığının en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayarak, özellikle yaz mevsiminde artan sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı mücadeleye gece gündüz devam ettiklerini belirtti.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Halk sağlığı bizim önceliğimiz. Başkentlilerin sağlığı için gece gündüz demeden Büyükşehir İşbaşında” mesajı verildi.

Vatandaşlar, ilaçlama yapılmasını istedikleri bölgelerle ilgili taleplerini belediyeye bildirerek çalışmalara katkı sağlayabiliyor. Yetkililer, haşereyle mücadelenin daha etkili olması için su birikintisi bırakılmaması ve çevre temizliğine dikkat edilmesi çağrısında bulundu.