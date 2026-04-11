Ankara’da yangın paniği yaşandı. Yenimahalle ilçesinde bulunan Dempa Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle ekipler yangına yoğun şekilde müdahale başlattı.

Söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait su tankerleri de destek verirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.