Ankara Valiliği’nin kamuoyuna duyurduğu verilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 04 Temmuz–10 Temmuz 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda toplam 869 kişi yakalandı.

Suç Profili Gözler Önüne Serildi

Yakalanan kişiler arasında farklı ceza kategorilerine sahip hükümlüler yer aldı:

20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan: 5 kişi

10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan: 18 kişi

5-10 yıl arası hapis cezası bulunan: 47 kişi

5 yıla kadar hapis cezası bulunan: 308 kişi

İfade vermek üzere aranan: 491 kişi

Bu dağılım, operasyonun yalnızca basit işlemlerle sınırlı olmadığını, ağır suçlardan hüküm giymiş şahıslara kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını gösteriyor.

Güvenlik Öncelikli Çalışmalar Sürüyor

Ankara Valiliği’nin açıklamasında, operasyonların İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiği ve çalışmaların vatandaşın huzur ve güvenliği için sürdüğü vurgulandı.

Valilik, kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Ankara il genelinde 04.07.2025 ile 10.07.2025 tarihlerini kapsayan dönemde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon sonuçlarına ilişkin bilgiler. pic.twitter.com/HiTJa1aiXm — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) July 11, 2025