Ankara, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) tarafından 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi. Ankara'nın Turizm Başkenti seçilmesini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Başkan Yardımcısı Zorlu, açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, Türk Devletleri’nin Turizm Bakanları ve TDT Genel Sekreteri Kuban Omuraliev’e teşekkür etti. Zorlu, “Bu kıymetli karar, başkentimizin tarihi ve kültürel mirasının tüm Türk dünyasında daha görünür olmasına vesile olacak. Ankara, bu unvana layık biçimde turizmde daha da güçlenecek” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın Kültürel Mirası Öne Çıkacak

Bu unvan sayesinde Ankara’da, Türk dünyasından gelecek ziyaretçilere yönelik kültürel etkinliklerin ve tanıtım projelerinin artırılması hedeflenirken, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Atatürk Orman Çiftliği ve Cumhuriyet Müzesi gibi önemli tarihi noktaların yeni projelerle öne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca kardeş şehir iş birliklerinin geliştirilmesi de gündemdeki yerini aldı.

Uluslararası Tanıtım ve Ekonomik Kazanım

“Türk Dünyası Turizm Başkenti” seçilen şehirler, yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak hem kültürel tanıtımda hem de turizm gelirlerinde önemli kazanımlar elde ediyor. Daha önce bu unvanı taşıyan şehirler arasında Azerbaycan’dan Şeki, Tataristan’dan Kazan ve Kazakistan’dan Türkistan bulunuyor.