Öğle saatlerinde Polatlı’ya bağlı Babayakup Mahallesi yakınlarında, sürücüleri henüz tespit edilemeyen 37 ABA 264plakalı otomobil ile 06 EEN 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazada 2 çocuk annesi Semiye Çarıkçı (32)'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ayrıca 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeni yapılacak teknik analiz sonrası belirlenecek. Hayatını kaybeden Semiye Çarıkçı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.