Kaza, saat 09.30 sıralarında Aydınca Tüneli'nde meydana geldi. Bülent D. yönetimindeki 60 BD 919 plakalı, 35 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ile Tahsin İ. yönetimindeki 60 EH 853 plakalı traktör çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktörün römorku savrulup devrildi. Kazada traktör sürücüsü Tahsin İ. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Turhal Devlet Hastanesi kaldırılırken, durumun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA