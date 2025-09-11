Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da yağmurun ardından güneşin açmasıyla deniz üzerinde gökkuşağı oluştu.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur, Amasra ilçesinde de devam etti. Yağışın ardından güneşin ortaya çıkmasıyla ilçe merkezi ve deniz üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından paylaştı.