İstanbul'da Harbiye Cemil Topuz Açıkhava Sahnesi, Ankara'da Oran Açıkhava Sahnesi, Denizli'de ise Leodikya Antik Kent Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek konserde, şan, enstrümantal müzik ve koreografi gibi sanat dallarını harmanlayan koro, dinleyenleri, Rus ve Türk müzikleriyle ve dansın ritmiyle buluşturacak.

1928'de 20 kişiyle kurulan ve dünyanın en iyi erkek korolarından biri kabul edilen koro, akademik akapellanın enstrümansız şarkı, armoni ve ses kuruluğunu renkli bir duygusallık ve folklorik gösterinin doğallığıyla birleştirecek.

Muhabir: Alper Şaşmaz