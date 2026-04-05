[5.04.2026 14:01:38] Filiz Küçükkaya: Adalet, sadece hukuk kitaplarının sayfaları arasına sıkıştırılmış bir terim değil; bir toplumun yaşayan nabzıdır. Eğer o nabız durursa, toplumsal bünyenin hayatta kalması imkansızdır. Çünkü adaletin olmadığı yerde geriye sadece kontrolsüz bir güç kalır. Güç ise denetlenmediğinde kendini “hak” zannetmeye başlar. Bu noktada devlet dediğimiz yapı, düzen kuran ortak bir irade olmaktan çıkarak devleşmiş bir zorbalık mekanizmasına dönüşme riskiyle karşı karşıya kalır.

Toplumsal yaşamda adalet bir lütuf değil, hayati bir zorunluluktur; bir toplumun çimentosudur. O çimento çözüldüğünde, kimse enkazın altında kalmayacağını sanmasın. Çoğu zaman adalet ile eşitlik birbirine karıştırılır. Oysa adalet, herkese aynı şeyi vermek değil, herkese hakkını teslim etmektir. Eşitliği körü körüne dağıtmak bazen adaletsizliğin en büyüğünü doğurabilir; ancak hakkaniyetin olduğu yerde huzursuzluk barınamaz.

Bir yerde adalet yoksa, özgürlükten söz etmek sadece bir aldatmacadır. İnsanlar konuşuyor olabilir; ama korkmadan konuşamıyorlarsa o ses özgür değildir. İnsanlar yaşıyor olabilir; ama hakkını arayamıyorsa o hayat tam değildir. Özgürlük, ancak adaletin gölgesinde nefes alabilir.

Hukuk, sadece yazılı kurallar bütünü değildir; vicdanın kağıda dökülmüş halidir. Eğer o kağıt vicdandan koparsa, geriye sadece soğuk prosedürler kalır. İşte o zaman mahkemeler hakikati değil, şekli tartmaya başlar. Salonlar büyür, binalar devleşir, cüppeler ağırlaşır; ama adalet hafifler. İçi boşalmış bir sistem, ne kadar görkemli görünürse görünsün sadece zaman kazanır; ama asla ayakta kalamaz.

Burada en kritik halka savunma makamıdır. Savunmanın olmadığı, susturulduğu ya da değersizleştirildiği bir yerde adaletten bahsetmek imkansızdır. Susturulan her ses, aslında adaletin terazisine konmuş karanlık bir ağırlıktır. Bugün başkasının hakkı çiğnenirken sessiz kalanlar, yarın kendi haklarını savunacak bir zemin bulamayacaklarını bilmelidir. Haksızlık karşısında susmak, sistemin çürümesine verilen sessiz bir onaydır.

Adalet geciktiğinde sadece karar değil; umut ve güven de gecikir. Toplumda “haklı olmak yetmez” algısı yerleştiği an, en tehlikeli eşik aşılmış demektir. İnsanlar hakkını aramaktan vazgeçtiğinde değil, hak aramanın bir anlamı olmadığına inandığında hukuk susar ve kaos konuşmaya başlar.

Oysa formül basittir.

Kanun, güçlü olanı değil, haklı olanı korumalıdır. Hukuk, gücün aracı değil, gücün sınırı olmalıdır. Aksi halde düzen, sadece güçlülerin konfor alanına dönüşür; sadakat yerini korkuya bırakır.

SONSÖZ

Adalet bir gün herkese lazım olur. Ama o gün geldiğinde sığınacak bir adalet bulamazsak, geriye hiçbir şey kalmaz.

Ekmek bulamazsak ölürüz ama adalet bulamazsak yok oluruz; çünkü insanı ekmek değil, onur ve hakikat yaşatır.

Tüm hukukçuların ve adaletin savunucusu avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.

