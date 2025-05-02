Tufan, futbolun doğallığından yana olduğunu belirterek, VAR uygulamasının adalet sağlama açısından önemli olduğunu kabul etti. Ayrıca, futbolculuk kariyerinde geçirdiği evrimi ve saha içindeki çok yönlü oyununu nasıl benimsediğini anlattı.

Futbolculuk Kariyerinde Olgunlaşan Ozan Tufan

Ozan Tufan, kariyerinin başındaki gelişim sürecine değinerek, “11 yıl önce gelişim çağında olan, futbolu yeni yeni öğrenen, sürekli araştıran, tecrübe kazanmaya çalışan bir Ozan Tufan vardı. Şimdi ise daha olgun, hatalarından ders çıkaran bir oyuncu oldum” dedi. Genç yaşta A Milli Takım’a seçilen ve önemli maçlarda görev alan Tufan, bugünkü deneyimlerinin onu daha sağlam bir oyuncu haline getirdiğini söyledi.

Hatalarından Ders Alıyor

Her maç sonrası kendi performansını izleyen Ozan Tufan, olumlu ve olumsuz işlerini değerlendiriyor. “Olumsuz yaptığım işler beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum ve sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Çok Yönlü Oynayabilmenin Avantajı

Çok farklı mevkilerde oynayabilmesinin avantajını vurgulayan Tufan, “Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. En önemlisi doğru yerde olmak ve takıma katkı vermek. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum” dedi. Tufan, her zaman aynı performansı gösteremese de takımına katkı sağlama arzusunun sürdüğünü belirtti.

Defansif Görevde Mutluluk Buluyor

Ozan Tufan, takımın kırılgan yapısı nedeniyle bu sezon defansif görevlerde daha fazla sorumluluk almayı tercih ettiğini belirtti. “Gol yememek önemli, çünkü gol yediğinizde toparlanmak zorlaşıyor. Bu yüzden bu sezon defansif görevde oynadığımda daha mutlu oluyorum” diyerek savunma görevini ne kadar önemsediğini vurguladı.

VAR’ın Futboldaki Rolü

Tufan, VAR teknolojisinin futbolun doğasına müdahale etmemesi gerektiğini ancak adalet sağlamak açısından gerekli bir uygulama olduğunu ifade etti. "Futbolun doğasında bazen şanssız durumlar olabiliyor, ancak VAR sayesinde adalet sağlanıyor" diye konuştu.

Ailesiyle Konuşmak, Maç Öncesi Konsantrasyonu Artırıyor

Ozan Tufan, maç öncesinde oğluyla yaptığı telefon görüşmelerinin konsantrasyonunu artırdığını belirtti. “Oğlumla konuştuğumda en son ‘Baba gol gol gol’ der ve bu beni maça hazırlıyor” diyerek ailevi bağlarının ona nasıl bir moral kaynağı olduğunu açıkladı.

Futbolun Dışında Bir Hayat Yok

Futbol dışında herhangi bir meslek düşünmediğini belirten Ozan Tufan, “Futbolcu olmasaydım sanırım zor bir hayat olurdu. Futbolu çok seviyorum. Ayrıca, Formula 1’i izlemeyi çok seviyorum ve ailece gezmeyi de çok keyif alıyoruz” dedi.

Ozan Tufan’ın Dünyanın En İyi 11’i

Ozan Tufan, Avrupa futbolunun önde gelen isimlerine olan hayranlığını dile getirerek, dünyadaki en iyi futbolcuları şu şekilde sıraladı:

Uğurcan, Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, De Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo.

Tufan, futbolun doğallığından yana olduğunu belirterek, VAR uygulamasının adalet sağlama açısından önemli olduğunu kabul etti. Ayrıca, futbolculuk kariyerinde geçirdiği evrimi ve saha içindeki çok yönlü oyununu nasıl benimsediğini anlattı.

Futbolculuk Kariyerinde Olgunlaşan Ozan Tufan

Ozan Tufan, kariyerinin başındaki gelişim sürecine değinerek, “11 yıl önce gelişim çağında olan, futbolu yeni yeni öğrenen, sürekli araştıran, tecrübe kazanmaya çalışan bir Ozan Tufan vardı. Şimdi ise daha olgun, hatalarından ders çıkaran bir oyuncu oldum” dedi. Genç yaşta A Milli Takım’a seçilen ve önemli maçlarda görev alan Tufan, bugünkü deneyimlerinin onu daha sağlam bir oyuncu haline getirdiğini söyledi.

Hatalarından Ders Alıyor

Her maç sonrası kendi performansını izleyen Ozan Tufan, olumlu ve olumsuz işlerini değerlendiriyor. “Olumsuz yaptığım işler beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bunları minimize etmek için ne yapmam gerektiğini inceliyorum ve sonraki antrenmanlarda hatalarımı gidermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Çok Yönlü Oynayabilmenin Avantajı

Çok farklı mevkilerde oynayabilmesinin avantajını vurgulayan Tufan, “Fatih Tekke hocamla da görüştüm, birçok mevkide oynayabilmemin avantajını kullanmak istiyor. En önemlisi doğru yerde olmak ve takıma katkı vermek. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum” dedi. Tufan, her zaman aynı performansı gösteremese de takımına katkı sağlama arzusunun sürdüğünü belirtti.

Defansif Görevde Mutluluk Buluyor

Ozan Tufan, takımın kırılgan yapısı nedeniyle bu sezon defansif görevlerde daha fazla sorumluluk almayı tercih ettiğini belirtti. “Gol yememek önemli, çünkü gol yediğinizde toparlanmak zorlaşıyor. Bu yüzden bu sezon defansif görevde oynadığımda daha mutlu oluyorum” diyerek savunma görevini ne kadar önemsediğini vurguladı.

VAR’ın Futboldaki Rolü

Tufan, VAR teknolojisinin futbolun doğasına müdahale etmemesi gerektiğini ancak adalet sağlamak açısından gerekli bir uygulama olduğunu ifade etti. "Futbolun doğasında bazen şanssız durumlar olabiliyor, ancak VAR sayesinde adalet sağlanıyor" diye konuştu.

Ailesiyle Konuşmak, Maç Öncesi Konsantrasyonu Artırıyor

Ozan Tufan, maç öncesinde oğluyla yaptığı telefon görüşmelerinin konsantrasyonunu artırdığını belirtti. “Oğlumla konuştuğumda en son ‘Baba gol gol gol’ der ve bu beni maça hazırlıyor” diyerek ailevi bağlarının ona nasıl bir moral kaynağı olduğunu açıkladı.

Futbolun Dışında Bir Hayat Yok

Futbol dışında herhangi bir meslek düşünmediğini belirten Ozan Tufan, “Futbolcu olmasaydım sanırım zor bir hayat olurdu. Futbolu çok seviyorum. Ayrıca, Formula 1’i izlemeyi çok seviyorum ve ailece gezmeyi de çok keyif alıyoruz” dedi.

Ozan Tufan’ın Dünyanın En İyi 11’i

Ozan Tufan, Avrupa futbolunun önde gelen isimlerine olan hayranlığını dile getirerek, dünyadaki en iyi futbolcuları şu şekilde sıraladı:

Uğurcan, Dani Alves, Ramos, Pique, Marcelo, Busquets, De Bruyne, David Silva, Messi, Mbappe, Cristiano Ronaldo.