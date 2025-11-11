SÜMER TAŞKIRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, “Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askerî uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.

ALİYEV’DEN ERDOĞAN’A TAZİYE TELEFONU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Aliyev, “TSK’ya ait askerî kargo uçağındaki askerlerin kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduk” dedi.

MECLİS VE HÜKÜMETTEN MESAJLAR

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Millî Savunma Bakanlığımıza ait askerî kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İNCELEMELER TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLECEK

MSB’den yapılan açıklamada, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır” denildi.

TİCARET BAKANI BOLAT: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Bakan Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “C130 tipi askerî nakliye uçağımızın Gürcistan sınırları içinde düştüğüne dair haberi derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ADALET BAKANI TUNÇ: BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

Bakan Yılmaz Tunç, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askerî kargo uçağımızın düşmesinin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ÇALIŞMA BAKANI IŞIKHAN: DUALARIMIZ MEHMETÇİKLERİMİZLE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında konuşan Vedat Işıkhan, “Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Dualarımız her daim Mehmetçiklerimizle.” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: SADECE RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR EDİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir” diyerek kamuoyunu resmî kaynaklardan bilgilendirmeye çağırdı.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DUALARIMIZ KAHRAMAN ASKERLERİMİZLE

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Dualarımız kahraman askerlerimiz için... Arama kurtarma çalışmalarından hayırlı haberler gelmesini diliyoruz. Allah, kahraman ordumuzu korusun” dedi.

CUMHURIYET HALK PARTISI (CHP) GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: YİNE TARİFSİZ BİR ACI YAŞIYORUZ

CHP lideri Özgür Özel, “Yine tarifsiz bir acı yaşıyoruz. Gürcistan’da düşen C130 uçağımızla yüreklerimiz dağlandı. Şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyorum” ifadelerini paylaştı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, “Uçağımızın Gürcistan’da düştüğü haberi yüreklerimizi dağladı. 20 kahraman askerimizin bulunduğu uçağımızla ilgili çalışmaları dikkatle takip ediyoruz. Şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

İYİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ TURHAN ÇÖMEZ: DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK

Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, “MSB’ye ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. Şehitlerimize rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum.” açıklamasında bulundu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP)’DEN TAZİYE MESAJI

Milliyetçi Hareket Partisi’nden yapılan açıklamada, “Azerbaycan’dan dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askerî kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) GENEL BAŞKANI AKSAKAL: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarının en hızlı şekilde sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine sabır diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Türkiye, Gürcistan-Azerbaycan sınırında yaşanan bu acı kazanın ardından tek yürek oldu. Devletin zirvesinden muhalefet liderlerine kadar tüm siyasetçiler, ortak bir sesle şehitler için taziye mesajı paylaştı.